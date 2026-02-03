SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de três anos morreu afogada em um parque aquático do Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (2).

O QUE ACONTECEU

Criança teria caído em uma das piscinas do Guriri Beach Acqua Park, localizado em São Mateus. Ela foi levada por um carro particular ao Hospital Estadual Roberto Silvares e teve a morte constatada no local, segundo a Polícia Militar.

Dinâmica do acidente não foi informada pelos órgãos responsáveis. O UOL buscou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil para saber as circunstâncias do afogamento e se a morte é investigada e aguarda retorno sobre o assunto.

Família da criança é de Mato Grosso. O corpo da menina foi levado ao Instituto Médico Legal de Linhares.

Parque aquático funcionou nesta segunda-feira (2), mas não abriu nesta terça-feira (3). Em uma publicação no Instagram, o Guriri Beach Acqua Park afirmou que não vai funcionar durante esta semana, sem dar detalhes do motivo do fechamento. O UOL buscou a empresa pelos contatos disponíveis em redes sociais, mas não teve retorno sobre o assunto até o momento.