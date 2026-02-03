SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação contra o roubo de caminhonetes de luxo prendeu ao menos 37 pessoas nesta terça-feira (3) em três estados e no Distrito Federal.

Alvos presos são suspeitos de participarem de uma quadrilha que movimentou R$ 15,9 milhões em um ano. Eles roubaram 53 caminhonetes entre janeiro e dezembro de 2025, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal.

Mandados são cumpridos no DF, em Goiás, Ceará e no Rio de Janeiro. Os criminosos se dividiam em núcleos regionais e faziam os roubos por encomenda, segundo a PCDF.

Ao todo, 43 mandados de prisão foram emitidos e entre os alvos estão três homens que seriam líderes da organização criminosa. Vinte mandados de prisão são cautelares e 23 são temporários.

A operação também cumpriu 49 mandados de busca e apreensão e outros 18 de sequestro cautelar de bens. Os nomes dos alvos não foram divulgados pela polícia.

Parte dos veículos roubados era traficada para área de fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. Os carros eram trocados por drogas que eram vendidas no Brasil, segundo a investigação.

Outra parte era entregue a desmanches. Nesses locais, as caminhonetes tinham peças retiradas, entregues a lojas clandestinas e vendidas no mercado ilegal brasileiro.

Principal foco dos criminosos eram caminhonetes dos modelos Toyota Hilux e SW4. Quando eram roubados, os veículos tinham placas adulteradas para dificultar o trabalho da polícia.