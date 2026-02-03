RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus de romeiros deixou ao menos 15 mortos na rodovia AL-220, no povoado Caboclo, em São José da Tapera (215 km de Maceió), no sertão de Alagoas, na manhã desta terça-feira (3).

O veículo, com cerca de 60 passageiros, teria capotado na via, segundo informações do governo estadual.

Entre os mortos estão cinco homens, sete mulheres e três crianças. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde permanecem em atendimento médico.

A operação de resgate das vítimas envolveu equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Aeronaves do DEA (Departamento Estadual de Aviação) também auxiliaram no transporte das vítimas.

Duas equipes do Instituto de Criminalística de Arapiraca foram enviadas para a perícia do local. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do capotamento.

O governador Paulo Dantas (MDB) decretou luto oficial de três dias no estado e afirmou acompanhar os trabalhos das equipes de atendimento e investigação.