CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A Novo Nordisk pediu à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorização para vender Wegovy em comprimidos no Brasil.

O pedido refere-se à versão 25 mg do medicamento, lançada nos Estados Unidos no início de janeiro. No país, a caixa chegou às farmácias custando entre US$ 150 (cerca de R$ 789) e US$ 300 (cerca de R$ 1.620). A aprovação pela agência reguladora americana FDA (Food and Drug Administration) aconteceu em dezembro.

A chegada do medicamento oral aumenta a oferta do produto. Se aprovado pela Anvisa, o comprimido resolve um velho problema da farmacêutica: atender à alta demanda mundial por seus remédios à base de semaglutida ?além do Wegovy, o Ozempic. Segundo a empresa, a solicitação foi feita em 30 de janeiro.

Nesta segunda-feira (2), a Anvisa ampliou a recomendação do uso de remédios à base de semaglutida, incluindo tratamento de doenças com risco potencial para causar AVC (acidente vascular cerebral) e infarto do miocárdio.

Segundo a empresa, estudos conduzidos em suas dependências demonstraram perda de peso de aproximadamente 17% em adultos com obesidade ou sobrepeso, resultado similar à versão injetável do medicamento.

Em comunicado, a vice-presidente da área médica da Novo Nordisk no Brasil Priscila Mattar afirmou que a empresa entende "a necessidade de oferecer opções de tratamento inovadoras e mais convenientes para a obesidade, uma doença que exige abordagens individualizadas e de longo prazo".

Segundo especialistas ouvidos pela Folha, apesar das múltiplas vantagens dos medicamentos do tipo GLP-1 ?prescritos para diabetes, obesidade e para evitar, por exemplo, doença renal e infarto?, o acesso a esses fármacos ainda é um empecilho, em razão dos preços elevados.

A queda da patente do Ozempic, em março, pode contribuir para a entrada de genéricos no mercado, mas a questão gera uma batalha de lobbies no Congresso.