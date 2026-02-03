SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher conseguiu fugir após ser esfaqueada e agredida pelo companheiro na manhã desta segunda-feira (2) em São Carlos (SC).

O QUE ACONTECEU

A vítima, 41, foi atingida por uma faca no olho direito quando tentava fugir. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria iniciado as agressões por volta das 8h na casa do casal, que fica na Linha Marcelino, uma zona rural da cidade.

Depois das agressões, ela conseguiu pedir ajuda a vizinhos. O Corpo de Bombeiros disse ter encontrado a mulher deitada de barriga para cima "em choque" na residência de um deles.

A faca teria entrado pelo lado direito do crânio e atravessado pela órbita ocular direita. Ainda de acordo com a corporação, ela foi levada ao hospital Padre João Berthier com o objeto alojado e hemorragia ativa. O UOL entrou em contato com a unidade de saúde para saber o estado de saúde dela e aguarda retorno.

O homem foi preso em flagrante por policiais civis e militares no mesmo dia. Ele foi levado a um presídio local e permanece à disposição da Justiça. A investigação continua para esclarecer toda a dinâmica da tentativa de homicídio.

A vítima e o agressor não tiveram as identidades divulgadas. Por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 ?Central de Atendimento à Mulher? e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.