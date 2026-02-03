SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa tentará lançar em março a missão Artemis 2, cujo objetivo é levar humanos em uma viagem ao redor da Lua. A agência espacial tomou a decisão após o ensaio concluído nesta terça-feira (3) no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. No teste, houve a identificação de problemas, entre os quais vazamentos e quedas nos canais de comunicação.

Antes, havia a possibilidade de voo ainda neste mês, nos dias 6, 7 e 8 ou 10 e 11. Porém, optou-se por esperar até o mês que vem para que as equipes possam avaliar melhor os dados deste primeiro ensaio, também chamado de "wet dress".

O primeiro dia da janela de lançamento em março é 6. O calendário inclui os dias 7, 8, 9 e 11. Depois, caso também não ocorra o voo no próximo mês, há datas possíveis em abril -1º, de 3 a 6 e 30.

Antes de qualquer tentativa de lançamento, a Nasa ainda pretende realizar um segundo "wet dress", que em linhas gerais consiste em uma simulação de lançamento com diversos testes com o foguete SLS e a cápsula Orion já na plataforma de lançamento.

Segundo a agência, neste primeiro teste, por exemplo, houve o abastecimento do foguete para avaliar possíveis problemas, que acabaram surgindo.

Com a mudança de janela, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen vão ser liberados da quarentena em Houston. O quarteto estava isolado desde o dia 21 de janeiro para garantir que não houvesse exposição a doenças que pudessem comprometer a missão.

Eles devem entrar em isolamento novamente em torno de duas semanas antes da próxima janela de lançamento. Quando enfim embarcarem na viagem lunar eles se tornarão os primeiros seres humanos a deixar a órbita da Terra desde a missão Apollo 17, em dezembro de 1972.

Será a primeira vez que quatro astronautas participaram de uma viagem lunar -nas missões do programa Apollo, eram somente três. Além disso, será a primeira jornada com a participação de uma mulher e de uma pessoa negra.

VAZAMENTOS

De acordo com a Nasa, as baixas temperaturas na Flórida atrasaram o início do abastecimento do SLS no teste. Os EUA enfrentaram um forte inverno, com temperaturas baixas e nevasca. Em geral, o clima frio não impediu os testes, mas, segundo a agência, teria exigido atenção se o lançamento fosse para valer.

Ainda no processo de abastecimento, os engenheiros identificaram um vazamento de hidrogênio líquido. Entretanto, no fim foi possível concluir a etapa, enchendo os tanques do foguete.

O ensaio incluiu uma contagem regressiva que chegou aos cinco minutos em um cenário de lançamento, que foi interrompida automaticamente em razão de um pico na taxa de vazamento de hidrogênio líquido.

As equipes da Nasa também simulam o fechamento da Orion, que abrigará os quatro astronautas durante o voo. Segundo a agência, essa fase consumiu mais tempo do que o planejado devido à necessidade de reajuste de uma válvula da cápsula.

Durante o teste geral, houve ainda o registro de quedas nos canais de comunicação de áudio entre as equipes terrestres.

A Nasa afirmou que seu objetivo é solucionar esses problemas e conduzir novos testes antes de chegar a uma data de lançamento.