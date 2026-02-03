BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja ir ao Rio de Janeiro no Carnaval assistir à escola de samba que irá homenageá-lo na Marquês de Sapucaí. Ele também deverá fazer visitas a Salvador e Recife durante o feriado.

Os compromissos estão sendo organizados pelo Palácio do Planalto, onde as viagens ainda são tidas como não confirmadas. Aliados de Lula no Rio de Janeiro, em Pernambuco e na Bahia, porém, dão as visitas como certas em conversas reservadas.

Lula aproveitará a provável viagem para estreitar relação com aliados e para ser visto pelo eleitorado de três grandes cidades. Também terá a própria imagem associada a festas de grande popularidade. Ele tentará a reeleição em outubro.

O petista deverá assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no domingo (15). É quando se apresentará a Acadêmicos de Niterói, cujo enredo homenageará o presidente.

O tema do desfile, "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", fez com que técnicos do TCU (Tribunal de Contas da União) recomendassem veto ao recebimento de recursos federais pela escola de samba -a Acadêmicos de Niterói tem direito a uma cota de R$ 1 milhão do patrocínio fechado pela Embratur com as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Na visita ao Rio de Janeiro, Lula deverá encontrar o prefeito Eduardo Paes (PSD) -seu aliado e pré-candidato a governador do estado.

Lula e o prefeito carioca discutiram as candidaturas nas últimas semanas -havia dúvidas sobre quem representaria o PT na chapa. O mais provável é que a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) dispute uma vaga no Senado aliada a Paes.

O Rio de Janeiro tem o terceiro maior eleitorado do país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Eram cerca de 13 milhões de eleitores na última eleição, em 2024. Uma boa votação em território fluminense é fundamental para Lula conseguir se reeleger.

O presidente também foi convidado pelo prefeito de Recife, João Campos (PSB), para acompanhar o desfile do Galo da Madrugada, bloco de Carnaval mais famoso da capital pernambucana.

O desfile será na manhã do sábado (14). Uma equipe do Planalto já foi vistoriar a área que deverá receber o petista.

Lula tenta manter duas forças adversárias da política pernambucana em sua aliança. Além de João Campos, que pretende concorrer ao governo do estado em outubro, ele também é aliado da governadora, Raquel Lyra (PSD), que buscará a reeleição.

O chefe do governo deverá voar para Salvador no mesmo dia. O plano é assistir ao bloco Os Mascarados, que desfila durante a noite. A principal atração musical será a ministra da Cultura, Margareth Menezes. A ideia de assistir ao show de Maragreth partiu da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. Em 2022, deu 72% de seus votos a Lula no segundo turno, um resultado decisivo para a vitória nacional do petista.

Além disso, pesquisas de intenção de voto mostram que o atual governador do estado, o petista Jerônimo Rodrigues, tem a reeleição ameaçada pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União). Lula tenta transferir sua popularidade para o governador como forma de reduzir as chances de uma derrota na disputa pelo governo baiano.