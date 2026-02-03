SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (02) um homem de 34 anos, suspeito de matar a ex-companheira dentro da casa dela, no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo.

O suspeito teria matado a mulher após uma discussão e fugido em seguida, deixando a filha da vítima na casa. Não há confirmação se o suspeito é o pai da menina de 2 anos.

Após um tempo, um familiar da mulher estranhou a falta de contato e acionou a polícia. O caso aconteceu na noite do dia 31 de janeiro na Rua Joaquim de Almeida.

A filha da vítima ficou sob os cuidados de familiares. No dia do crime, a criança apresentava marcas de violência e foi encaminhada para atendimento médico para investigar indícios de abuso sexual. Resultado dos exames não foi detalhado.

A vítima tinha medidas protetivas contra o ex-namorado. O caso foi registrado como violência doméstica e feminicídio, e as investigações continuam. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Desde o dia do crime, a Polícia Civil realizou buscas para encontrar o suspeito. Com as provas reunidas, a polícia pediu a prisão temporária, autorizada pela Justiça. A prisão ocorreu após investigações da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que identificou o local onde o suspeito estava escondido.

A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestações.