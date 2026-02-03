SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de emissões da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação) chegou a 298,5 mil depois das mudanças de regras que flexibilizaram a obtenção do documento, disse o Ministério dos Transportes na segunda-feira (2).

Além disso, o número de pessoas que deu entrada para ter a primeira habilitação teve um aumento de 360% na comparação de janeiro com o mesmo mês do ano passado -foram 1,7 milhão de pedidos no mês passado, contra 369,2 mil de 2025, mostram dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Os três estados mais populosos do país são aqueles onde mais foram emitidas carteiras de motoristas. São Paulo lidera com 76.521 habilitações, sendo seguido por Minas Gerais (23.548) e Rio de Janeiro (23.301).

No mesmo período, o Ministério dos Transportes também informou que houve uma alta de 32% no número de pessoas que concluiu os exames teóricos, de 171.232 para 225.462. Já as provas práticas aumentaram 11%, passando de 291 mil aplicações em janeiro de 2025 para 323 mil aplicações no mesmo mês desde ano.

O novo formato para emitir a CNH foi regulamentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em dezembro de 2025. Uma das principais mudanças foi o fim da obrigação de frequentar a autoescola para obter o documento, além da redução do número de hora-aulas práticas de 20 para 2 .

As modificações foram uma aposta do governo para desburocratizar e baratear o processo, em mais uma ação que mira classes mais baixas e a classe média em ano eleitoral.

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), antes da flexibilização, o custo para tirar a carteira variava entre R$ 3.000 e R$ 4.000, a depender do estado.

VEJA ABAIXO O RANKING DE EMISSÕES DA CNH

1. São Paulo: 76.521

2. Minas Gerais: 23.548

3. Rio de Janeiro: 23.301

4. Bahia: 21.476

5. Paraná: 18.492

6. Rio Grande do Sul: 15.417

7. Ceará: 15.331

8. Paraná: 14.200

9. Santa Catarina: 13.672

10. Pernambuco: 10.653