SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wagner Moura, 49, e Kléber Mendonça Filho, 57, viraram bonecos gigantes de Carnaval no Recife.

Kléber Mendonça Filho comemorou a homenagem nas redes sociais. "Não me perguntaram, não pediram autorização, acho uma esculhambação. Viramos bonecos gigantes no Carnaval, eu e Wagner. Adoro", brincou o diretor.

Bianka Carvalho, repórter da Globo, também foi homenageada e aparece ao lado do ator e do diretor. Ela já havia ganhado uma boneca no ano passado e até atravessou o Marco Zero com o item gigante nas costas para cumprir um desafio, após o Criança Esperança bater R$ 1 milhão de doações no fim de semana.

Os bonecos foram apresentados nesta terça-feira (03) ao público. As esculturas foram exibidas na Rua do Bom Jesus, no Recife.