SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Não sei o que vai ser de mim agora, sem meu filho, sem alegria de viver", diz Jaílson Araújo de Jesus, sobre o filho, Theo Henrique Araújo Brilhante, 4, morto no desabamento de um muro em Itapevi, na Grande São Paulo, na manhã de segunda-feira (2). A declaração foi dada à TV Globo.

Ele e a criança foram atingidos quando caminhavam na calçada da rua Bonifácio de Abreu. Eles se aproximavam de um ponto de ônibus.

"Entrei aqui em casa, um vazio imenso, não tem como preencher o coração. Era um menino alegre, um menino com brilho nos olhos, ele transmitia uma alegria, um amor, só de encostar nele você sentia aquela paz, tranquilidade", disse Jesus, emocionado.

O pai do menino disse que o muro caiu de repente. "Quando a gente passou próximo do muro, a gente escutou um barulho, foi de repente, o muro desabou em cima da gente e na hora eu já fui em cima dele tirar os escombros", contou.

De acordo com a SSP (Secretaria da segurança Pública), o dono da empresa dirigia um trator quando atingiu algumas madeiras fixadas no chão, que caíram e provocaram o desabamento do muro. Segundo o registro policial, Josemar Messias dos Santos Dantas, 37, não tinha capacitação para operar a máquina.

Ele foi preso em flagrante sob suspeita de autoria do homicídio culposo. Dantas passou por audiência de custódia nesta terça-feira (3) onde foi concedida a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares, entre elas a necessidade de comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades e a manutenção do endereço atualizado.

Não consta nome de advogado, segundo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). A reportagem tentou contato no telefone da empresa, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi.