SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte da região central de São Paulo está sem energia elétrica na tarde desta terça-feira (3), com impacto em cerca de 19 mil clientes, de acordo com a Enel. A falta de luz atinge um trecho entre as avenidas Nove de Julho e Higienópolis, além de áreas dos bairros Vila Buarque e Consolação.

Segundo a concessionária, a interrupção foi provocada por um problema no sistema de distribuição subterrâneo, que exige procedimentos técnicos específicos para a identificação do ponto da ocorrência. Para reduzir os impactos, a companhia afirma ter direcionado geradores para locais estratégicos. Não há previsão para o restabelecimento do serviço.

Em nota, a Enel afirmou ainda que as equipes seguem atuando de forma ininterrupta para identificar as causas, reconfigurar a rede e normalizar o serviço para todos.

Em toda a capital paulista, cerca de 31 mil imóveis estão sem luz por volta das 18h desta terça, o que corresponde a 0,53% dos clientes da empresa na cidade.