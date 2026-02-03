SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma árvore de grande porte caiu na tarde desta terça-feira (3) na avenida Ibirapuera, em Moema, zona sul paulistana, e deixou duas pessoas feridas.

Três veículos foram atingidos, um ônibus urbano e dois carros. Os dois sentidos da avenida, uma das principais daquela região, tiveram de ser interditados.

Os bombeiros foram chamados para acompanhar a ocorrência por volta das 16h50. Funcionários da prefeitura foram ao local para cortar e retirar a árvore.

De acordo com os bombeiros, duas pessoas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado delas não foi informado.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a terça-feira foi marcada por chuvas rápidas de fraca a moderada intensidade em alguns momentos. Não chovia no momento da queda da árvore.

Esse é o segundo caso envolvendo queda de árvore de grande porte na região neste início de ano. No dia 2 de janeiro, uma delas caiu no interior do parque Ibirapuera e feriu uma vendedora.

O ipê estava com as raízes comprometidas, apontou análise preliminar feita após a queda, segundo a concessionária Urbia, que administra o parque.

A queda da árvore deixou a comerciante Débora Oliveira, 57, com um corte profundo na cabeça e uma fratura na clavícula. Ela levou nove pontos para fechar o ferimento, segundo a filha Edna Oliveira.

Tags:

SP