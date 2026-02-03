RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que o ônibus de romeiros envolvido no acidente que deixou ao menos 16 mortos em São José da Tapera (215 km de Maceió), no sertão de Alagoas, realizava transporte clandestino de passageiros.

O ônibus, com cerca de 60 passageiros, havia saído de Juazeiro do Norte (CE) e voltava para a cidade de Coité do Nóia (AL), de onde partiu a romaria. O acidente aconteceu por volta de 4h40.

"O ônibus, de placa JJB3D75, não possui habilitação na ANTT. Não possui certificado de Segurança Veicular (CSV) ou seguro de responsabilidade civil vigente. Além disso, não havia Licença de Viagem (LV) referente ao deslocamento realizado", diz nota.

A contratação do veículo realizada pela gestão municipal. À Folha, o prefeito Bueno Higino disse desconhecer a irregularidade apontada e afirmou que as documentações foram verificadas. "O processo licitatório é realizado para uma prestadora de serviço, em que ela pode ter os veículos dela ou sublocar veículos. Então toda essa questão de documentação é assertiva com a empresa que foi licitada", disse.

A gestão municipal informou que a empresa licitada é a KM Locações. A reportagem não conseguiu contato com representantes da empresa.

Mais cedo, Higino havia informado que o grupo de romeiros somava cerca de 800 pessoas em 17 ônibus.

"Todos os ônibus que a gente mandou são novos. Executivos, ar-condicionado, televisão, banheiro, tudo. E um deles se envolveu nesse acidente. Todo mundo já foi transferido para os hospitais. Agora, a gente está tentando mapear as pessoas, porque todas deram entrada nos hospitais sem documentação", afirmou.

O veículo capotou na via e saiu da pista, na altura da "curva do S", considerado um trecho perigoso e com histórico de acidentes. Segundo testemunhas, parte do veículo chegou a pegar fogo.

A retirada dos corpos já foi finalizada, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Alagoas.

O assessor de comunicação de Coité do Nóia, Paulo Roberto, contou que estava no ônibus de número 6 dos 17 que partiram do município para romaria ao santuário de Padre Cícero.

"A gente parou num posto de gasolina. E o ônibus do acontecido andou mais um pouquinho na frente. A gente só veio ver o ônibus quando já estava acontecendo o fato. A gente só viu as capotadas, uma cena de terror, entendeu? Vimos pessoas voando, gritando", disse.

Segundo ele, o grupo saiu às 21h30 de segunda (2) de Juazeiro do Norte. "Havia uma visibilidade boa, não tinha neblina, só estava um pouco escuro por conta do horário. Nós não queríamos sair à noite, mas foi um consenso", relatou.

Entre os mortos estão cinco homens, sete mulheres e três crianças. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde permanecem em atendimento médico.

Uma criança de 9 anos está entre os feridos mais graves, de acordo com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela sofreu um traumatismo cranioencefálico, precisou ser entubada e está internada no HGE (Hospital Geral do Estado), em Maceió.

A operação de resgate das vítimas envolveu equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Aeronaves do DEA (Departamento Estadual de Aviação) também auxiliaram no transporte das vítimas.

Duas equipes do Instituto de Criminalística de Arapiraca foram enviadas para a perícia do local. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do capotamento.

O governador Paulo Dantas (MDB) decretou luto oficial de três dias no estado e afirmou acompanhar os trabalhos das equipes de atendimento e investigação. A prefeitura de Coité do Nóia lamentou o acidente e disse que está prestando assistência às vítimas e familiares.

Tags:

ANTT