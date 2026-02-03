SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atinge a cidade de São Paulo no início da noite desta terça-feira (3) coloca todo o município em estado de atenção para alagamentos.

O alerta foi feito às 18h38 pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emerência), da Prefeitura de São Paulo.

Ele é válido, inclusive, para as marginais Pinheiros e Tietê. Até a publicação deste texto não havia nenhuma notificação de alagamento intransitável.

A marginal Pinheiros era a via mais congestionada por volta das 19h, com cerca de 17,4 km de lentidão sentido zona oeste.

Segundo o CGE, imagens de radar e satélite meteorológico registram áreas de instabilidades oriundas do interior paulista com chuvas de até forte intensidade atuando na capital paulista.

"Associada à entrada da brisa marítima, esse sistema pode causar chuvas fortes, com potencial para formação de áreas de alagamentos, quedas de árvores, rajadas de vento e descargas elétricas", diz o órgão municipal.

Mais cedo, uma árvore de grande porte caiu na avenida Ibirapuera, em Moema, zona sul paulistana, e deixou duas pessoas feridas.

Três veículos foram atingidos, sendo um ônibus urbano e dois carros. Os dois sentidos da avenida, uma das principais daquela região, tiveram de ser interditados.

Não foi informado se a chuva do início da tarde que atingiu a capital paulista foi responsável pela queda da árvore. Os bombeiros foram chamados ao local por volta das 16h50.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), inclusive, emitiu alerta de perigo para tempestades em toda a região Sudeste do país, além de parte do Centro-oeste, do Nordeste e do Norte. O aviso vai até o fim da noite desta quarta-feira (4).