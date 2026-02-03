SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Oito pessoas foram mortas nesta terça-feira (3) em uma ação policial no complexo do Nordeste de Amaralina, área de atuação da facção criminosa Comando Vermelho em Salvador. O governo do estado diz que se tratavam de suspeitos mortos em confronto.

O patrulhamento foi reforçado na região após a morte do cabo Glauber Rosa Santos, 42, que participava de uma operação para combater a atuação do grupo criminoso. Ele foi atingido por um tiro na cabeça na madrugada desta terça.

Em uma rede social, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) prestou solidariedade à família do policial e disse que forças de segurança investigavam o crime para identificar e prender os responsáveis.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que os suspeitos foram baleados em confronto com a polícia. Seis deles tinham ficha criminal por tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, furto e receptação. Os outros dois ainda não foram identificados.

Na semana passada, uma ação das polícias Militar e Civil deixou oito mortos e um policial ferido na madrugada desta quinta-feira (29) em Eunápolis, no extremo sul do estado.

A Bahia foi o estado com maior número absoluto de mortes decorrentes de ações policiais em 2025, com 1.569 casos, segundo dados do Ministério da Justiça.

Em outubro do ano passado, o governo apresentou um plano com diretrizes para redução da letalidade policial. A meta é reduzir em 10% por semestre os indicadores de mortes decorrentes de ações policiais ao longo de três anos.