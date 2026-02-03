RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus de romeiros deixou ao menos 16 mortos na rodovia AL-220, no povoado Caboclo, em São José da Tapera (215 km de Maceió), no sertão de Alagoas, na madrugada desta terça-feira (3). Quinze vítimas morreram no local. À tarde, foi confirmado um óbito de uma criança de 4 anos que tinha sido levada a um hospital da região.

Segundo o governo de Alagoas, 20 pessoas deram entrada na rede estadual de saúde, das quais 18 seguem internadas.

O ônibus, com cerca de 60 passageiros, havia saído de Juazeiro do Norte (CE) e voltava para a cidade de Coité do Nóia (AL), de onde partiu a romaria. O acidente aconteceu por volta de 4h40. Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), o veículo trafegava irregularmente por não possuir os registros e autorizações necessárias.

O veículo capotou na via e saiu da pista, na altura da "curva do S", considerado um trecho perigoso e com histórico de acidentes. Segundo testemunhas, parte do veículo chegou a pegar fogo. O Instituto de Criminalística de Arapiraca concluiu a perícia no local do acidente e apontou que o ônibus caiu de uma ribanceira com mais de cinco metros de altura. Não foram identificados sinais de frenagem antes da saída da pista, disse a gestão estadual.

A retirada dos corpos foi finalizada no início da tarde, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Alagoas. Nove vítimas tinha sido identificadas até o início da noite.

O assessor de comunicação de Coité do Nóia, Paulo Roberto, contou à Folha que estava no ônibus de número 6 dos 17 que partiram do município para romaria ao santuário de Padre Cícero.

"A gente parou num posto de gasolina. E o ônibus do acontecido andou mais um pouquinho na frente. A gente só veio ver o ônibus quando já estava acontecendo o fato. A gente só viu as capotadas, uma cena de terror, entendeu? Vimos pessoas voando, gritando", disse.

Segundo ele, o grupo saiu às 21h30 de segunda (2) de Juazeiro do Norte. "Havia uma visibilidade boa, não tinha neblina, só estava um pouco escuro por conta do horário. Nós não queríamos sair à noite, mas foi um consenso", relatou.

O prefeito de Coité do Nóia, Bueno Higino, disse à reportagem que o grupo de romeiros somava cerca de 800 pessoas.

"Todos os ônibus que a gente mandou são novos. Executivos, ar-condicionado, televisão, banheiro, tudo. E um deles se envolveu nesse acidente. Todo mundo já foi transferido para os hospitais. Agora, a gente está tentando mapear as pessoas, porque todas deram entrada nos hospitais sem documentação", afirmou.

Entre os mortos estão cinco homens, sete mulheres e três crianças e uma pessoa não identificada. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde permanecem em atendimento médico.

Uma criança de 9 anos está entre os feridos mais graves, de acordo com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela sofreu um traumatismo cranioencefálico, precisou ser entubada e está internada no HGE (Hospital Geral do Estado), em Maceió.

A operação de resgate das vítimas envolveu equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Aeronaves do DEA (Departamento Estadual de Aviação) também auxiliaram no transporte das vítimas.

Duas equipes do Instituto de Criminalística de Arapiraca foram enviadas para a perícia do local. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do capotamento.

O governador Paulo Dantas (MDB) decretou luto oficial de três dias no estado e afirmou acompanhar os trabalhos das equipes de atendimento e investigação. A prefeitura de Coité do Nóia lamentou o acidente e disse que está prestando assistência às vítimas e familiares.

A gestão estadual informou que foi instaurado um inquérito policial para apurar o acidente.

Veja as vítimas identificadas pelo governo de Alagoas

Maria Manuella de Souza Oliveira, 5, estudante, residente no Povoado Alagoainjas, em Coité do Nóia;

Claudiana Maria da Sila Bastos, 45, dona de casa residente no Sítio Vassouras, em Coité do Nóia;

Cleusa Simão Lima, 63, aposentada, residente no Povoado Mucamba, em Coité do Nóia;

Cícero Barbosa de Lima, 71, aposentado, residente no centro de Coité do Nóia;

Edivania da Silva Lima, 39, agricultora, residente no Sítio Pereira Velho, em Coité de Nóia;

Josefa Madalena de Alcantara, 67; aposentada residente em Igaci;

Maria do Socorro Santos, 73, aposentada, residente no Sítio Pereira Velho, em Coité de Nóia;

Maria Gorete Rodriues Izidoro da Silva, 38, residente no Sítio Vassouras, em Coité do Nóia;

Vandete Maria da Silva, 60, agricultora residente no Sítio Vassouras, em Coité do Nóia.