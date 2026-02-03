SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras quatro foram baleadas durante um roubo a residência seguido de perseguição policial na zona oeste de São Paulo. O caso começou no bairro do Morumbi e terminou na avenida Brigadeiro Faria Lima, centro financeiro da capital paulista.

Os suspeitos haviam invadido uma casa na rua Doutor Seráfico de Assis Carvalho e foram surpreendidos pela Polícia Civil assim que saíram do imóvel. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a primeira troca de tiros, que terminou com três baleados, foi registrada ainda no Morumbi.

Foram cerca de 20 minutos de perseguição até a Faria Lima, onde os suspeitos foram interceptados e novamente, de acordo com a SSP, reagiram à abordagem. Um deles morreu ao ser baleado dentro do carro. Um outro foi socorrido com um tiro na perna.

Parte da avenida precisou ser interditada, o que causa lentidão no tráfego da via na tarde desta terça.

Uma mulher chegou a ser mantida refém dentro do imóvel invadido, mas foi liberada sem ferimentos.

Ela trabalha como diarista na residência e disse à TV Band que estava nos fundos da casa quando ouviu o o portão sendo aberto --os criminosos utilizaram um controle remoto clonado para entrar na garagem.

A funcionária olhou as imagens de monitoramento e acionou seguranças do bairro tão logo percebeu que não reconhecia o veículo.

Ela declarou à emissora que os criminosos a amarraram e a prenderam no banheiro. Pediram ainda para que contasse quarenta minutos até que pudesse sair.

Os assaltantes, segundo a mulher, estavam em busca de joias e dinheiro. Ela estava no banheiro quando ouviu os primeiros disparos.

Tags:

SP