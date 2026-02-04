SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo continua sob aviso de tempestades do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) até o fim desta quarta-feira (4). O aviso publicado prevê chuva, vento intenso e queda de granizo ao longo do dia.

O instituto também aponta a possibilidade de trovoadas durante os temporais.

A capital paulista deve ter termômetros entre os 20°C e 26°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. A umidade do ar fica na casa dos 70%, em meio a dias de chuva frequente.

O centro prevê tempo instável durante todo o dia, mas as pancadas de chuva podem ficar mais fortes entre o meio da tarde e o início da noite.

A área do aviso de perigo do Inmet, que dura até o fim desta quarta, cobre o Sudeste do país e a maior parte do Centro-Oeste, além de partes do Nordeste, como a Bahia, e o Tocantins, no Norte. Ao todo, são 2.597 municípios nessa situação, diz o instituto.

Monitoramento do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) indica possibilidade alta de deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro por causa dso acumulados. Já em SP, há chance moderada desses movimentos de massa nas regiões geográficas intermediárias de São Paulo e de São José dos Campos.