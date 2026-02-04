SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centenas de camarões de água doce foram encontrados mortos às margens do rio Tietê no interior de São Paulo. Eles começaram a aparecer na segunda-feira (2) em uma prainha de Igaraçu do Tietê, a 289 km da capital paulista.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi informada sobre o ocorrido e chamada para vistoriar o local. Técnicos do órgão ambiental coletaram amostras de água e dos espécimes afetados para analisar a mortandade.

Em nota, a Prefeitura de Igaraçu do Tietê afirmou que o fenômeno pode ter sido causado pela redução do oxigênio dissolvido na água do rio.

"Esta é uma situação complexa, que costuma envolver uma combinação de diversos fatores, incluindo variações climáticas, questões ambientais e intervenções humanas", diz o comunicado.

A Secretaria do Meio Ambiente faz uma apuração para descobrir as causas da mortandade e tomar providências.

"A Prefeitura de Igaraçu do Tietê reafirma o seu compromisso com a preservação dos recursos hídricos e continuará monitorando a área, mantendo a população informada sobre os desdobramentos do caso", completa a nota oficial.

Com 23 mil moradores, a cidade é uma estância turística desde 1994 e a prainha onde os camarões apareceram mortos é uma das áreas de lazer do local.