SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram após um acidente com um ônibus comercial na madrugada desta quarta-feira (4) em Santa Catarina.

Veículo levava 24 passageiros e um motorista quando caiu de um barranco na BR-470. O acidente aconteceu às 2h19 em uma área de curvas da pista em Agronômica, a 200 km de Florianópolis.

Alguns passageiros ficaram presos às ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros. Bombeiros militares e voluntários foram até o local para prestar socorro às vítimas.

Treze pessoas precisaram de atendimento médico. Elas foram levadas para a UPA do Rio do Sul e para o Hospital Regional do Alto Vale. Os estados de saúde delas não foram divulgados.

Nove pessoas não tiveram ferimentos. A via ficou bloqueada de madrugada e foi reaberta pouco antes das 6h.

Ônibus fazia trajeto entre as cidades de Rio do Sul e Concórdia. A reportagem tenta contatar a viação responsável pelo veículo. O espaço será atualizado se houver posicionamento.