SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus do transporte coletivo de São Paulo pegou fogo na manhã desta quarta-feira (4) e interdita a avenida Rebouças, no Jardim Paulista, na zona oeste.

O fogo começou por volta das 7h05, de acordo com o Corpo de Bombeiros, e teria se iniciado no motor do veículo.

Segundo a corporação, todos os passageiros conseguiram descer antes que o incêndio aumentasse. O motorista, o cobrador e um guarda-civil municipal precisaram receber atendimento por inalação de fumaça.

O fogo destruiu o veículo por completo. As chamas já foram debeladas e, no momento, os bombeiros atuam no rescaldo para evitar a reignição.

O coletivo pegou fogo próximo ao Hospital das Clínicas, em uma via muito movimentada. O trânsito na região está congestionado.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) monitora o fluxo de veículos na região e a SPTrans apura as causas do incêndio.