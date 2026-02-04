SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo nesta terça-feira (3) causaram inundações e deixaram pessoas desalojadas. Ao menos três pessoas ficaram feridas.

A capital e outras seis cidades tiveram acionamentos da Defesa Civil após problemas relacionados às chuvas. Ocorrências aconteceram em Jaguariúna; Valinhos; Registro; Mogi das Cruzes; Torre de Pedra e São João da Boa Vista.

Na cidade de São Paulo, uma casa desabou e duas pessoas tiveram ferimentos leves. Outras quatro pessoas ficaram desalojadas. O bairro da ocorrência não foi divulgado pela Defesa Civil.

Em Jaguariúna, um imóvel foi parcialmente destruído por um deslizamento e interditado pela Defesa Civil. Uma pessoa que estava no local teve ferimentos leves e foi levada ao hospital. No local, seis pessoas ficaram desalojadas e foram levadas para casas de familiares.

Os outros municípios tiveram pontos de alagamento e desabamento de estruturas, como muros, sem feridos. As cidades de Biritiba-mirim, Amparo, Holambra e Salesópolis tiveram mais de 80 milímetros de chuvas em 24 horas.

Todo o estado de São Paulo está sob alerta do Inmet para perigo de tempestades até as 23h59 desta quarta-feira (4). Regiões do Vale do Paraíba, Norte e Noroeste do estado devem ter o maior acumulado de chuva, segundo a Defesa Civil.

Há riscos de rajadas de vento e raios e, apesar da chuva, temperaturas devem variar entre 25ºC e 31ºC no estado. A chuva é resultado de uma corrente de ar úmido e quente vinda da região amazônica.