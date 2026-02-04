SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas para o vestibular 2026. Ao todo, 24.029 vagas estão disponíveis no processo seletivo. Entre os cursos está o novo bacharelado em inteligência artificial.

Ao todo, as vagas estão disponíveis em 386 cidades de todo o estado de São Paulo, em 456 polos educacionais. Na capital paulista, são 5.216 vagas oferecidas em 63 polos.

Para se inscrever, os interessados devem entrar no site da instituição até o dia 11 de março. A taxa de inscrição do processo seletivo é de R$ 45,50. A prova será aplicada em 26 de abril, às 13h.

A avaliação será composta por 56 questões de múltipla escolha das áreas de matemática (10 itens), português (10), história (6), geografia (6), química (6), biologia (6) e física (6). Além disso, a prova contará com uma redação.

De acordo com o edital do processo seletivo, os estudantes poderão utilizar as notas das edições de 2023, 2024 ou 2025 do Enem para serem consideradas e integradas à nota final.

O processo seletivo contará com o "sistema de pontuação acrescida". Com isso, os participantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas e estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública terão acesso ao acréscimo na pontuação final.

O resultado do vestibular será divulgado em 1º de junho. O início das aulas está previsto para o dia 22 de junho.

Os cursos oferecidos pela instituição são gratuitos e estão divididos em três eixos:

- Licenciatura (letras, matemática e pedagogia);

- Computação (ciência de dados, engenharia de computação, tecnologia da informação e inteligência artificial);

- Negócios e produção (administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais)

Segundo a universidade, o estudante do novo de inteligência artificial será "capaz de projetar e gerenciar modelos de IA aplicados a diferentes contextos, como automação, visão computacional, processamento de linguagem natural e sistemas preditivos".

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR DA UNIVESP 2026

- Período de inscrições: até 11 de março

- Aplicação da prova: 26 de abril

- Divulgação do resultado: 1º de junho

- Início das aulas: 22 de junho