SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (4) uma operação em São José dos Campos (SP) para combater fraudes bancárias envolvendo uma associação criminosa.

Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um casal apontado como líder do grupo investigado. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.

Segundo a investigação, a quadrilha usava documentos falsos para abrir contas em bancos digitais. Essas contas eram usadas para transferências e pagamentos de boletos emitidos a partir de várias contas diferentes.

O grupo também teria cometido fraudes com cartões pré-pagos e adquirido imóveis com patrimônio incompatível com a renda declarada. As ações causaram prejuízo à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil.

A Polícia Federal investiga crimes de furto mediante fraude eletrônica e associação criminosa. Ninguém foi preso até o momento, mas as investigações continuam para identificar outros envolvidos.