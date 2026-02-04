SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (3) suspeito de matar a companheira e a filha deles em Mariana (MG).

O corpo de Larissa Oliveira, 25, e o da menina Maria Fernanda Oliveira Gomes, 2, foram encontrados abraçados e deitados no quintal. O crime ocorreu por volta das 13h na casa do casal, que fica na rua Caetano Pinto, no bairro Santa Clara, informou a Polícia Militar.

Quando policiais foram até o local, o suspeito, 24, e o padrasto dele haviam acabado de chegar à residência. À equipe, o jovem informou que a mulher e a criança estavam mortas, e levou os policiais até o fundo do quintal.

Larissa e Maria estavam com inúmeros cortes pelo corpo. As vítimas, que já estavam mortas, tinham ferimentos na cabeça, pescoço, dorso e membros superiores, além de várias moscas sobre elas.

Vizinha relata ter ouvido gritos da mulher e choro da criança. A testemunha contou à polícia que a gritaria teria começado no início da tarde, mas cessado logo em seguida. Na sequência, ela viu o suspeito passando sem camisa pela rua e decidiu ligar para a PM.

Homem apresentou diferentes versões sobre o crime. De acordo com a PM, ele disse inicialmente que um homem conhecido na região, e também no meio policial, teria matado as vítimas. Ele relatou ainda que a mesma pessoa havia sido chamada por Larissa para espancá-lo no dia 2 de fevereiro, data em que teria tentado acionar a polícia.

Em determinado momento, ele teria confessado o crime. Ele disse aos policiais que descobriu que a menina morta não era filha dele, mas sim de outro homem.

Suspeito também estava ferido e "perturbado", com "falta de clareza mental". Ele foi preso em flagrante e admitiu que jogou o facão usado no terreno vizinho, onde foi encontrada e apreendida a arma branca.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno. Como o preso não teve a identidade divulgada, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Prefeitura de Mariana lamentou o episódio. "Um crime brutal, que causa indignação e tristeza em toda cidade. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de dor irreparável", escreveu a direção em nota de pesar.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 ?Central de Atendimento à Mulher? e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.