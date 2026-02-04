SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de quatro anos é a 16ª vítima de um acidente com um ônibus de romeiros que voltavam de Juazeiro do Norte (CE) para Alagoas na manhã desta terça-feira (3).

Criança foi socorrida para UPA de Santana do Ipanema após o acidente, mas morreu na unidade de saúde. A informação foi confirmada na noite desta terça-feira (3) pelo governo de Alagoas.

Dezoito pessoas estão internadas, quatro delas em estado grave. Um dos pacientes, uma criança de nove anos, foi encaminhado para Maceió por causa da gravidade dos ferimentos.

Veículo levava cerca de 60 fiéis, caiu de uma ribanceira de cinco metros e tombou após sair da pista em uma curva. O acidente aconteceu por volta das 6h20 no município de São José de Tapera (AL).

Além do menino de quatro anos, morreram cinco homens, sete mulheres e outras três crianças. Nove das vítimas foram identificadas pelo estado de Alagoas. Veja o nome delas abaixo.

Feridos foram socorridos de helicóptero e em ambulâncias para hospitais da região. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso.

NOME DAS VÍTIMAS IDENTIFICADAS:

Maria Manuella de Souza Oliveira, 5, residente no Povoado Alagoainjas em Coite do Nóia;

Claudiana Maria da Sila Bastos, 45, residente no Sítio Vassouras em Coité do Nóia;

Cleusa Simão Lima, 63, residente no Povoado Mucamba em Coité do Nóia;

Cícero Barbosa de Lima, 71, residente no centro de Coité do Nóia;

Edivania da Silva Lima, 39, residente no Sítio Pereira Velho em Coité de Nóia;

Josefa Madalena de Alcantara, 67, residente em Igaci;

Maria do Socorro Santos, 73, residente no Sítio Pereira Velho em Coité de Nóia;

Maria Gorete Rodrigues Izidoro da Silva, 38, residente no Sítio Vassouras Coité do Nóia;

Vandete Maria da Silva, 60, agricultora residente no Sítio Vassouras em Coité do Nóia.

PACIENTE MAIS GRAVE É UMA CRIANÇA

O paciente mais grave é uma criança de nove anos que teve traumatismo craniano. Ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado e está entubado. Os demais tiveram ferimentos leves e estão em hospitais de menor complexidade, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ônibus fazia parte de uma excursão que saiu da cidade de Coité do Noia (AL) para Juazeiro do Norte (CE). A cidade cearense é onde fica a estátua de Padre Cícero, um dos principais pontos de peregrinação religiosa do Nordeste brasileiro.

Os romeiros estavam voltando da viagem ao Ceará quando sofreram o acidente, segundo a prefeitura. Em uma imagem publicada no sábado (31), é possível ver que crianças e idosos estão entre os romeiros que participavam da excursão.

Acidente aconteceu no trecho final da viagem. Coité do Noia (AL) fica a 563 quilômetros de Juazeiro do Norte, em uma viagem que dura pouco mais de oito horas. A cidade de São José do Tapera (AL) fica a pouco mais de 100 quilômetros do destino final dos romeiros.

Excursão que foi até Juazeiro estava dividida em mais de um ônibus e só um deles se envolveu no acidente. Em nota, a prefeitura de Coité do Noia afirmou que presta assistência às vítimas e toma medidas para os traslados dos corpos.

Estado decretou luto oficial de três dias. O governador Paulo Dantas (MDB) vai até o local do acidente acompanhar os trabalhos de resgate pessoalmente.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte publicou nota de pesar pela morte dos romeiros. "Diante dessa dolorosa circunstância, a administração municipal expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas e deseja pronta recuperação às pessoas feridas, reafirmando seu respeito, cuidado e apoio a todos os atingidos por essa fatalidade", diz a nota.