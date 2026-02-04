SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de mil endereços no centro de São Paulo continuam às escuras nesta quarta-feira (4), de acordo com a Enel, concessionária de energia, após um apagão atingir a região na tarde deste terça-feira (3).

A falta de luz atingiu um trecho entre as avenidas Nove de Julho e Higienópolis, além de áreas dos bairros Vila Buarque e Consolação. A Enel afirmou que o fornecimento de energia foi normalizado para cerca de 95% dos aproximadamente 20 mil clientes afetados.

Segundo a concessionária, a interrupção foi provocada por um problema no sistema de distribuição subterrâneo, que exige "procedimentos técnicos específicos" para a identificação do ponto da ocorrência.

"No momento, técnicos seguem atuando para normalizar o fornecimento para cerca de 1.000 clientes", afirmou.

Para reduzir os impactos, a companhia disse ter direcionado geradores para locais estratégicos, que ainda atendem os clientes sem energia.

Diversas pessoas usaram as redes sociais para reclamar da situação.

"O apagão desde às 11 horas na região central sem energia elétrica o caos total, Higienópolis, Consolação, desta vez não foi as chuvas, a própria ENEL não explicou a falta de energia elétrica, ou seja os paulistanos continuam refém de seus governantes omisso", disse João Rosa.

"E mesmo sem chuva o centro de SP está há 13 horas sem energia.", disse uma moradora identificada apenas como Carol.