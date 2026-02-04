RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação cumpre 40 mandados de prisão contra suspeitos de integrar o Comando Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em mais uma etapa da Operação Contenção, na manhã desta quarta (4).

A ação, que busca suspeitos de tráfico, tem como objetivo frear a expansão territorial da facção, de acordo com a polícia. Até as 9h, 13 pessoas haviam sido presas.

Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 33 de busca e apreensão, principalmente na comunidade Vai Quem Quer.

Segundo investigação da Polícia Civil com apoio de promotores do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, a comunidade é controlada por Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato. Embora ele esteja detido em um presídio federal, indícios apontam que ele continua comandando o tráfico de drogas na região. A reportagem não localizou sua defesa.

Parte dos alvos desta fase da operação é suspeita de participação na tentativa de resgate de Rato, ocorrida há cerca de um ano, quando a 60ª DP (Campos Elíseos) foi atacada a tiros.

As investigações também identificaram a existência de uma "caixinha" centralizada da facção criminosa. De acordo com a polícia, o fundo era abastecido por lideranças locais e utilizado para sustentar familiares de integrantes presos, além de financiar a compra e a comercialização de armas e drogas.

Rato foi preso em fevereiro de 2025. Na mesma noite, criminosos armados atacaram a 60ª DP na tentativa de libertá-lo, deixando dois policiais feridos. Pelo menos dez suspeitos cercaram a delegacia e dispararam diversas vezes, causando danos significativos à entrada do prédio, que precisou ser interditado e só foi reaberto um mês depois.

No momento do ataque, Rato e outro detento já haviam sido transferidos da unidade. A ação criminosa desencadeou uma série de operações policiais na região, que resultaram em prisões e mortes de traficantes apontados como envolvidos direta ou indiretamente na tentativa de resgate.