RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Os corpos de cinco vítimas do acidente envolvendo um ônibus de romeiros estão sendo velados coletivamente em um ginásio poliesportivo da cidade de Coité do Nóia, no interior de Alagoas, na manhã desta quarta-feira (4).

O ônibus, com cerca de 60 passageiros, havia saído de Juazeiro do Norte (CE) e voltava para a cidade alagoana, de onde partiu a romaria. O acidente aconteceu por volta de 4h40 de terça-feira (3).

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), o veículo trafegava irregularmente por não possuir os registros e autorizações necessárias. A prefeitura diz que o serviço foi contratado por licitação e que a documentação passou por verificação.

Quinze vítimas morreram no local. Na tarde de terça, foi confirmado um óbito de uma criança de 4 anos que tinha sido levada a um hospital da região.

No momento, estão sendo velados Luiz Miguel de Alcântara, 4; José Caio de Oliveira Souza, 15; Adelmo José de Oliveira, 52; Sebastião Vieira de Moraes Neto, 55; e Josefa Madalena de Alcântara, 67.

O veículo capotou na via e saiu da pista, na altura da "curva do S", considerado um trecho perigoso e com histórico de acidentes.

Segundo testemunhas, parte do veículo chegou a pegar fogo. O Instituto de Criminalística de Arapiraca concluiu a perícia no local do acidente e apontou que o ônibus caiu de uma ribanceira com mais de cinco metros de altura. Não foram identificados sinais de frenagem antes da saída da pista, disse a gestão estadual.

O assessor de comunicação de Coité do Nóia, Paulo Roberto, contou à Folha de S.Paulo que estava no ônibus de número 6 dos 17 que partiram do município para romaria ao santuário de Padre Cícero.

"A gente parou num posto de gasolina. E o ônibus do acontecido andou mais um pouquinho na frente. A gente só veio ver o ônibus quando já estava acontecendo o fato. A gente só viu as capotadas, uma cena de terror, entendeu? Vimos pessoas voando, gritando", disse.

Segundo ele, o grupo saiu às 21h30 de segunda (2) de Juazeiro do Norte. "Havia uma visibilidade boa, não tinha neblina, só estava um pouco escuro por conta do horário. Nós não queríamos sair à noite, mas foi um consenso", relatou.

O prefeito de Coité do Nóia, Bueno Higino, disse à reportagem que o grupo de romeiros somava cerca de 800 pessoas.

"Todos os ônibus que a gente mandou são novos. Executivos, ar-condicionado, televisão, banheiro, tudo. E um deles se envolveu nesse acidente. Todo mundo já foi transferido para os hospitais. Agora, a gente está tentando mapear as pessoas, porque todas deram entrada nos hospitais sem documentação", afirmou.

Uma criança de 9 anos está entre os feridos mais graves, de acordo com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela sofreu um traumatismo cranioencefálico, precisou ser entubada e está internada no HGE (Hospital Geral do Estado), em Maceió.

*

VEJA A LISTA DAS VÍTIMAS IDENTIFICADAS PELO GOVERNO DE ALAGOAS

Adelmo José de Oliveira, 52

Claudiana Maria da Silva Bastos, 45, dona de casa residente no Sítio Vassouras, em Coité do Nóia;

Cleusa Simão Lima, 63, aposentada, residente no Povoado Mucamba, em Coité do Nóia;

Cícero Barbosa de Lima, 71, aposentado, residente no centro de Coité do Nóia;

Edivania da Silva Lima, 39, agricultora, residente no Sítio Pereira Velho, em Coité de Nóia;

Francisco Izidoro da Silva, 71;

Jamilly da Silva Bastos, 5;

José Caio de Oliveira Souza, 15;

José Welliton Barbosa Louriano, 39;

Josefa Madalena de Alcantara, 67, aposentada residente em Igaci;

Luiz Miguel Alcântara, 4;

Maria do Socorro Santos, 73, aposentada, residente no Sítio Pereira Velho, em Coité de Nóia;

Maria Gorete Rodrigues Izidoro da Silva, 38, residente no Sítio Vassouras, em Coité do Nóia;

Maria Manuella de Souza Oliveira, 5, estudante, residente no Povoado Alagoainjas, em Coité do Nóia;

Vandete Maria da Silva, 60, agricultora residente no Sítio Vassouras, em Coité do Nóia;

Sebastião Vieira de Morais Neto, 55.