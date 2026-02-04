SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tráfego de veículos na ponte sobre o rio Grande, localizada na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, foi restringido pelo DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais) após serem encontradas trincas em um dos pilares da estrutura.

O tráfego foi limitado a veículos com peso máximo de até 4 toneladas. A ponte fica localizada entre o km 02 da rodovia da AMG-2540 e a SP-413, na região do Triângulo Mineiro.

Equipe especializada em pontes e viadutos foi acionada hoje para definir novas medidas a serem implementadas. A vistoria da ponte foi feita com a equipe do DER-MG de Uberaba.

Ponte não pertence oficialmente ao DER-MG. O órgão esteve no local e indicou as medidas preventivas para garantir a segurança dos usuários da via.

A estrutura faz ligação entre a MG-427 e o estado de São Paulo, garantindo acesso a diversos municípios paulistas, com destaque para Barretos. A ponte, construída em 1974 por uma usina da região, conta com 540 metros de extensão e 7,84 metros de largura.

DESVIOS

O DER-MG orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas com destino a São Paulo. As opções de rotas são:

Pelas rodovias MG-427 até Planura, depois seguir pela BR-364, que ao mudar de estado passa a se chamar SP-326 e continuar até Barretos, prosseguindo pela SP-425, até Guaíra.A partir da MG-427, no sentido de Uberaba, depois seguir pela BR-050 até Delta, ao atravessar a divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, continuar pela SP-330 em direção a Ituverava e de lá entrar na SP-385 até Miguelópolis.