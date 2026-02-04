BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou, na última terça-feira (3), um projeto de lei que prevê restringir o acesso de crianças a eventos carnavalescos no município.

O texto proíbe a presença de pessoas até 12 anos a celebrações que tenham "exposição de nudez ou conteúdo inapropriado para menores de idade" e obriga os organizadores dos blocos a apresentar classificação indicativa.

Entre os eventos listados no texto, aparecem blocos de rua; paradas LGBTQIAPN+; blocos afro; escolas de samba; blocos caricatos e corte momesca.

O projeto, de autoria dos vereadores do PL Pablo Almeida, Sargento Jalyson, Uner Augustoe Vile Santos, foi aprovado por 24 votos favoráveis ?eram necessários 21 para a proposta seguir adiante.

O texto voltará a passar por comissões antes de ser apreciado no segundo turno em plenário e ainda precisa da sanção do prefeito Álvaro Damião (União Brasil) para entrar em vigor. A expectativa é que a tramitação na Câmara não seja concluída antes do Carnaval deste ano.

Os vereadores contrários à proposta afirmaram que o texto representa uma forma de ataque aos blocos de Carnaval na capital mineira e que a proibição de crianças a eventos impróprios já é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Eles também questionam que os organizadores das celebrações seriam responsabilizados por ações que estariam além do seu controle. A proposta prevê multa de R$ 1.000 para quem descumprir a lei e a suspensão da autorização para eventos futuros.

No ano passado, quando o projeto começou a tramitar na Casa, a Defensoria Pública de Minas Gerais (DP-MG) encaminhou ofício à Câmara em que recomendava a rejeição do projeto.

O órgão afirmou que o projeto pode ser considerado inconstitucional e direciona proibições a formas específicas de cultura.

O ofício também diz que o PL tem caráter discriminatório ao "equiparar eventos como Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ e blocos de Carnaval, sobretudo aqueles de matrizes afro-brasileiras, a práticas moralmente condenáveis".

Na justificativa da proposição, os autores afirmam que o texto não tem como objetivo restringir ou censurar os eventos, mas, sim, regulamentá-los.

"Tal medida se justifica, uma vez que a exposição de menores a conteúdos impróprios, como nudez explícita, encenações de caráter sexual ou manifestações que possam estimular condutas inadequadas, pode gerar danos irreparáveis, como problemas comportamentais e psicológicos", dizem os vereadores.