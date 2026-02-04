SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista do ônibus de romeiros que sofreu um acidente voltando de Juazeiro do Norte (CE) para Alagoas na manhã desta terça-feira (03) não freou ao passar em uma curva, afirmou a Polícia Civil de Alagoas. O número de vítimas subiu para 16 nesta quarta-feira (04).

Não há qualquer sinal de que o motorista diminuiu a velocidade ou tentou parar o veículo ao passar pelo trecho que, segundo a polícia, é conhecido como "curva da morte". As informações constam em um laudo preliminar da investigação, que foi detalhado pelo delegado Antônio Carlos Lessa nesta quarta.

"Foi constatado inicialmente que não houve frenagem nesse ônibus. Ele passou direto sem fazer a curva, perdendo o controle e indo em direção à ribanceira, causando esse acidente. Estamos aguardando o laudo pericial para que possamos concluir a causa do acidente", revelou Lessa.

Polícia tenta entender se o motorista estava cansado, se foi negligente ou se teve um mal súbito que causou o acidente. A principal hipótese da polícia é de que as mortes tenham acontecido por erro humano, já que, apesar de não estar autorizado para viajar, o veículo aparentava estar em condições de uso.

Motorista, que não teve identidade divulgada, está internado em estado grave no hospital. A expectativa é de que ele seja ouvido pela polícia quando receber alta.

Dono da viação de ônibus e responsáveis pela contratação do veículo serão ouvidos pela polícia. O ônibus que sofreu o acidente fazia parte de uma frota com 10 veículos que participavam de uma viagem para Juazeiro do Norte. O comboio estava a pouco mais de 100 quilômetros do destino final quando o acidente aconteceu.

RELEMBRE O CASO

Veículo levava cerca de 60 fiéis, passou direto por uma curva, caiu de uma ribanceira de cinco metros e tombou. O acidente aconteceu na AL-220, por volta das 6h20 desta terça, no município de São José de Tapera (AL).

Ônibus fazia parte de uma excursão que saiu da cidade de Coité do Noia (AL) para Juazeiro do Norte (CE). A cidade cearense é onde fica a estátua de Padre Cícero, um dos principais pontos de peregrinação religiosa do Nordeste brasileiro.

Quinze pessoas morreram no local do acidente e outra, uma criança de quatro anos, morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento. As vítimas mortas são cinco homens, sete mulheres e quatro crianças. Nove pessoas mortas foram oficialmente identificadas até o momento. Veja os nomes delas abaixo.

Dezoito pessoas estão internadas, quatro delas em estado grave. A maioria dos passageiros foi resgatada em ambulâncias pelos bombeiros e pelo Samu.

O paciente mais grave é uma criança de nove anos que teve traumatismo craniano. Ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado, em Maceió, e está entubado.

Os romeiros estavam voltando da viagem ao Ceará quando sofreram o acidente, segundo a prefeitura. Em uma imagem publicada no sábado (31), é possível ver que crianças e idosos estão entre os romeiros que participavam da excursão.

Acidente aconteceu no trecho final da viagem. Coité do Noia (AL) fica a 563 quilômetros de Juazeiro do Norte, em uma viagem que dura pouco mais de oito horas. A cidade de São José do Tapera (AL) fica a pouco mais de 100 quilômetros do destino final dos romeiros.

Excursão que foi até Juazeiro estava dividida em mais de um ônibus e só um deles se envolveu no acidente. Em nota, a prefeitura de Coité do Noia afirmou que presta assistência às vítimas e toma medidas para os traslados dos corpos.

NOME DAS VÍTIMAS IDENTIFICADAS

- Maria Manuella de Souza Oliveira, 5, residente no Povoado Alagoainjas em Coite do Nóia;

- Claudiana Maria da Sila Bastos, 45, residente no Sítio Vassouras em Coité do Nóia;

- Cleusa Simão Lima, 63, residente no Povoado Mucamba em Coité do Nóia;

- Cícero Barbosa de Lima, 71, residente no centro de Coité do Nóia;

- Edivania da Silva Lima, 39, residente no Sítio Pereira Velho em Coité de Nóia;

- Josefa Madalena de Alcantara, 67, residente em Igaci;

- Maria do Socorro Santos, 73, residente no Sítio Pereira Velho em Coité de Nóia;

- Maria Gorete Rodrigues Izidoro da Silva, 38, residente no Sítio Vassouras Coité do Nóia;

- Vandete Maria da Silva, 60, agricultura residente no Sítio Vassouras em Coité do Nóia