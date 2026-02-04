SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois coletores de lixo ficaram feridos após um ataque de pitbull no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo.

Vítimas, que têm 24 e 29 anos, trabalhavam na rua José Menino quando foram atacadas. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (02).

Câmeras de segurança gravaram o momento do ataque. Nas imagens, é possível ver que o cachorro sai de dentro de uma casa e avança contra os garis enquanto uma mulher tenta contê-lo.

Os funcionários tentaram se defender jogando sacos de lixo e dando chutes no animal. O ataque durou segundos e a tutora do cachorro conseguiu conter o pitbull em seguida.

Os dois homens foram socorridos à UPA da Jabaquara. À polícia, uma testemunha afirmou que um dos garis perdeu parte de um dedo da mão no ataque.

Caso é investigado pela polícia. O registro do crime foi feito no 26º DP, no Sacomã.

A reportagem buscou a companhia responsável pela coleta de lixo na região para saber o estado de saúde dos trabalhadores. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.