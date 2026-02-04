Financiado pelo presidente da agremiação, Almir Reis, o laboratório de indústria 4.0 montado no barracão foi idealizado e desenvolvido pelo engenheiro mecânico Luiz Lolli, que responde pela criação de toda a estrutura de fabricação digital

Segundo a atual campeão do carnaval carioca, a utilização da impressora de grande porte, que está entre as maiores em operação no Brasil, é algo inédito no carnaval brasileiro. Os profissionais produzem, no local, peças cenográficas, adereços e elementos de fantasias, a partir de arquivos digitais com precisão industrial, controle técnico e repetibilidade, características típicas desta indústria.

A tecnologia utilizada é a FDM, método em que filamentos de plástico são derretidos e depositados, camada por camada, até formar a peça final. A mesma técnica é empregada em setores como a indústria automotiva, a prototipagem, a arquitetura e a medicina. Em áreas mais avançadas, esse mesmo princípio já se estende inclusive a impressões com matéria orgânica. O conceito é o mesmo. O que muda é o material.

O laboratório da Beija-Flor utiliza o ABS, que é um plástico resistente, leve e reciclável. De acordo com a agremiação, o nível de detalhamento é uma das mais relevantes vantagens técnicas da produção. As máquinas trabalham com tolerâncias de décimos de milímetro, permitindo reproduzir texturas, volumes e padrões com extrema fidelidade ao projeto original, completou.

Outra vantagem é a rapidez do sistema, com o qual, uma peça de aproximadamente 1,10 metro de altura pode ser produzida em cerca de 24 horas. Esse tempo é bastante inferior na comparação ao empregado em processos tradicionais de escultura e acabamento manual.

Para o presidente Almir Reis, o projeto representa o futuro do carnaval e garante os ganhos diretos de custo e eficiência.

A gente deixa de gastar com resina, pintura, isopor, papel carne seca e uma série de acabamentos, disse, acrescentando que os profissionais que eram empregados nestes trabalhos podem ser deslocados para funções que dependem mais da mão de obra humana, como os adereços e os trabalhos artísticos.

O artista Kennedy Prata, líder da equipe de esculturas da Beija-Flor, disse que a tecnologia é uma aliada dos profissionais.

As máquinas reproduzem com exatidão, esculturas em grandes quantidades e permitem que os artistas se dediquem às peças maiores, mais autorais e mais artísticas.

TV Brasil: Sem Censura segue programação especial com escolas de samba

Ponto positivo

A escola indicou ainda outro ponto positivo nesta tecnologia. O modelo representa um avanço do ponto de vista ambiental. O processo de adição de material permite desperdício mínimo por meio da impressão 3D, inclusive porque, após o carnaval, as peças impressas em ABS podem voltar ao barracão, ser trituradas e transformadas novamente em filamento. Nesse processo, se tornam matéria-prima para novas esculturas dentro de um sistema de economia circular.

Segundo o carnavalesco João Vitor Araújo, o impacto da tecnologia é direto na qualidade do desfile, o que pode ser constatado nas peças que ficam mais leves, além do acabamento que alcança um nível de precisão difícil de ser atingido apenas com processos manuais. João Vitor completou que a estética do projeto digital chega à avenida sem distorções.

Tags:

Beija-Flor | Beija-Flor de Nilópolis | Carnaval Carioca | impressoras 3