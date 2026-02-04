SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 48 anos publicou nas redes sociais sobre um falso acidente de trânsito antes de desaparecer com os pais. O desaparecimento de mais de uma semana em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, é investigado pela Polícia Civil como um crime.

Acidente no qual Silvana Germann de Aguiar teria se envolvido não existiu, afirma delegado. À Record Guaíba, Anderson Spier afirmou que a polícia também não conseguiu confirmar até o momento nem se a suposta viagem da mulher para Gramado (RS) aconteceu.

No dia 24 de janeiro, Silvana escreveu que havia sofrido um acidente de trânsito enquanto retornava de Gramado. Em seguida, ela postou que ficaria sem sinal e, no dia seguinte, agradeceu por orações. Desde então, não fez mais contato.

Polícia acredita que as publicações sobre o acidente e os desaparecimentos podem ter sido feitos para acobertar algum crime. "Possivelmente, a pessoa que sumiu com ela postou aquelas informações para despreocupar os familiares e para cobrir a prática de um crime que estamos apurando, não sabemos exatamente qual seja", afirmou o delegado à Record.

"A princípio, tudo leva a crer que a viagem [para Gramado] não existiu. Foge um pouco da rotina dela. Ela costumava viajar, mas não era dessa forma. Isso tudo está sob investigação", disse Anderson Spier, delegado.

QUEM SÃO OS DESAPARECIDOS?

Mãe, pai e filha única do casal desapareceram há dez dias. O paradeiro de Silvana Germann de Aguiar e os pais, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, é incerto desde o dia 24 de janeiro.

Status de uma rede social de Silvana afirmava que ela tinha sofrido um acidente do sábado para o domingo (25). "Tivemos um acidente essa noite. Caminhão vermelho fugiu sem prestar ajuda", diz trecho da mensagem.

Diante do suposto acidente, os pais de Silvana teriam saído em busca da filha. Eles teriam entrado em um carro ainda no domingo, segundo informações repassadas por uma testemunha à Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Após o fim de semana, nenhum dos três foi visto novamente. O desaparecimento de Silvana foi registrado pelo ex-marido dela na terça-feira (27). Já o sumiço do casal foi denunciado por uma sobrinha na quarta-feira (28).

Entre as hipóteses investigadas pela polícia está a de homicídio. Imagens de câmeras de segurança são analisadas nas investigações do caso.

Vizinhos, familiares e até motorista de aplicativo que prestava serviços aos idosos foram ouvidos. O motorista afirmou à polícia que não fez o transporte de Dalmira e Isail no fim de semana.

"Sequestro não pode ter sido, uma pessoa ficar uma semana em cativeiro sem o pedido de resgate. Pode ser um cárcere privado, pode ser um homicídio. Nós trabalhamos com a existência de algum crime", disse Anderson Spier, titular da 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana.