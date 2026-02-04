RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Justiça Federal em Pernambuco declarou nulas medidas cautelares da Operação Integration, que investigou uma organização criminosa que atuaria em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A influenciadora Deolane Bezerra, a mãe dela, Solange Bezerra, e a casa de apostas Esporte da Sorte estão entre os investigados.

Na decisão de terça-feira (3), o juiz federal César Arthur Cavalcanti de Carvalho determinou que a investigação e todas as provas da Polícia Civil sejam repassadas à Polícia Federal. Segundo ele, os entes estaduais não tinham autoridade para o caso, já que envolvem crimes federais.

"Julgamos que a ?Operação Integration? está maculada em sua origem na esfera estadual, irremediavelmente, no que diz respeito aos supostos delitos federais, sem prejuízo de sua apuração pelo DPF/MPF em regular procedimento inquisitivo", diz trecho da decisão.

A apuração relacionada ao jogo do bicho, determinou Carvalho, deveria continuar sob responsabilidade da Justiça estadual, no qual os acusados serão julgados pelo Tribunal de Justiça.

Os crimes federais, como aqueles contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro transnacional, evasão de divisas e organização criminosa, ficarão a cargo do DPF (Departamento de Polícia Federal) e do MPF (Ministério Público Federal).

Por meio de nota, o grupo Esportes da Sorte informou que seus integrantes sempre colaboraram com as autoridades com transparência e responsabilidade.

"A decisão da Justiça Federal reconhece os excessos e as violações à direitos cometidos na investigação originariamente conduzida por autoridades parciais e demonstra que a observância da Constituição e do devido processo legal não é uma formalidade, mas um requisito essencial para que a Justiça seja efetivamente realizada", diz trecho.

A defesa de Deolane Bezerra foi questionada, mas não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Em setembro do ano passado, o juiz já havia revogado o bloqueio de bens dos investigados. No dia 28 de julho, a juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, declarou a incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa integral dos autos para a Justiça Federal.