A tarifa de pedágio da BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, terá reajuste a partir da 0h de sexta-feira (6). O valor para veículos de passeio passa de R$12,70 para R$13,60, um aumento de 7,1%, conforme deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O reajuste é anual e está previsto no contrato de concessão federal da rodovia. Segundo a ANTT, os novos valores são calculados com base em critérios técnicos, que incluem a variação da inflação medida pelo IPCA e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Novos valores por tipo de veículo

Motocicletas: isentas

Veículos de passeio: R$ 13,60

Veículos comerciais: valores variam conforme o número de eixos

Descontos para usuários com TAG

O contrato de concessão prevê descontos para motoristas que utilizam TAG eletrônica. Todos os usuários com o dispositivo têm direito a um desconto básico de 5% sobre a tarifa.

Além disso, existe o Desconto para Usuário Frequente (DUF), aplicado automaticamente a motoristas de veículos leves que passam mais de uma vez pela mesma praça de pedágio, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês. De acordo com as regras do contrato, a redução pode chegar a até 95,8% do valor da tarifa, dependendo da frequência de uso e da praça utilizada.

Os descontos são válidos nas três praças sob concessão da EPR Via Mineira: Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena.

Trecho Juiz de Fora–BH

A BR-040 é uma das principais ligações rodoviárias entre Juiz de Fora e a Região Metropolitana de Belo Horizonte, com grande fluxo diário de veículos de passeio, transporte de cargas e ônibus intermunicipais. O reajuste impacta diretamente motoristas que utilizam a rodovia para deslocamentos frequentes entre a Zona da Mata e a capital mineira.

Mais informações detalhadas sobre as tarifas podem ser consultadas no site da concessionária responsável pela rodovia.

Tags:

BR-040 | notícias | Pedágio