SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milhares de camarões mortos apareceram na segunda-feira nas margens do Rio Tietê em uma cidade do interior de São Paulo.

O episódio aconteceu na cidade Igaraçu do Tietê. A Secretaria de Meio Ambiente do município identificou o caso e acionou a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Segundo a gestão municipal, o fenômeno é excepcional, "ocasionado pela redução do oxigênio dissolvido na água".

A Cetesb realizou a vistoria da prainha de Igaraçu do Tietê na tarde de ontem. Foram coletadas amostras que serão analisadas em laboratório.

A Companhia orienta que a população não pesque nem se banhe neste local. A Cetesb investiga as possíveis causas da ocorrência.

A Secretaria de Meio Ambiente de Igaraçu do Tietê disse que está investigando o caso para entender as causas e adotar as medidas necessárias. "Esta é uma situação complexa, que costuma envolver uma combinação de diversos fatores, incluindo variações climáticas, questões ambientais e intervenções humanas", afirmou a Secretaria.