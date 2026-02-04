SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Álex Saab, ex-ministro da Indústria da Venezuela e "testa de ferro" do presidente deposto Nicolás Maduro, foi preso hoje em uma operação conjunta da Venezuela com os Estados Unidos.

Saab foi preso e levado para os Estados Unidos. A informação foi repassada por uma autoridade americana à agência de notícias Reuters. Não está claro sob quais acusações Saab foi detido.

A informação foi publicada primeiramente pela Rádio Caracol, da Colômbia, que também aponta um empresário preso. Além de Saab, que é colombiano, a operação também mirou Raúl Gorrín, empresário venezuelano próximo a Maduro. A informação também não foi confirmada oficialmente até o momento.

Segundo a Rádio Caracol, a operação que prendeu a ambos aconteceu durante a madrugada. A operação foi colaborativa entre o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional e o FBI, a agência de investigações americana, diz a rádio.

EX-MINISTRO HAVIA SIDO DEMITIDO EM JANEIRO E JÁ PASSOU POR PRISÃO NOS EUA

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, havia demitido Saab do posto em 16 de janeiro. A mudança ocorreu em meio às pressões de Washington após os ataques de 3 de janeiro. Na ocasião, Delcy anunciou a fusão das pastas de Indústria e Produção Nacional e de Comércio Nacional, que ficaram sob o comando de Luis Antonio Villegas.

Saab foi preso em 2020 em Cabo Verde e extraditado aos Estados Unidos em outubro de 2021. A Justiça americana o acusava de lavar, através dos Estados Unidos, recursos obtidos ilegalmente na Venezuela. A prisão de Saab foi classificada como um "sequestro" pelo governo venezuelano, que assegurava que era um enviado especial de Caracas e que sua imunidade diplomática foi violada.

Ele saiu da prisão dos Estados Unidos como parte de um acordo que incluiu a libertação de dez americanos presos na Venezuela. A liberação ocorreu em 2023. Em outubro de 2024, Maduro o nomeou ministro da Indústria.

Nascido na Colômbia, Saab iniciou seus vínculos com o governo venezuelano nos últimos anos da gestão de Hugo Chávez. Ele era responsável por gerir uma gigantesca rede de importações para o governo de Maduro pelo programa governamental conhecido como CLAP, afetado por denúncias de corrupção.

