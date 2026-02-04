SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desmantelamento da cracolândia e o aumento dos roubos em distritos mais afastados da região central da capital paulista devem provocar mudanças na estratégia de segurança na cidade, com o deslocamento de policiais para áreas com aumento desse tipo de crime, disse nesta quarta-feira (4) o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ele também afirmou que o estado aumentará o efetivo e passará a cofinanciar o programa de monitoramento por câmeras da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o Smart Sampa, para atender os bairros sem descobrir o centro.

"A gente tinha um problema sério no centro e concentramos força policial lá. Havia uma necessidade de enfrentar a questão da cracolândia e combater o tráfico de drogas. Como a gente tem que olhar as outras áreas? O crime cresceu aqui, então vamos deslocar efetivo", disse o governador.

"O Governo de São Paulo deve entrar no cofinanciamento do Smart Sampa e deve ampliar bastante o monitoramento. A gente entende que só o efetivo [policial] não vai bastar. Vamos ter um quartel-general integrado, prefeitura e estado, para compartilhar informações, e obviamente descolar efetivo e policiamento ostensivo para a região onde a gente teve aumento de criminalidade", afirmou Freitas.

Nove dos 93 Distritos Policiais da cidade de São Paulo tiveram aumento nos registros de roubo na comparação entre 2024 e 2025. Os primeiros dessa lista têm em comum a localização a média ou longa distâncias das áreas mais centrais do município.

Seis quilômetros distante do Centro Histórico e na franja do anel viário que define o chamado centro expandido, o Tatuapé (zona leste) apresentou alta de 35% nas notificações de roubo. É o distrito com maior crescimento desse tipo de crime.

Parque Santo Antônio (zona sul) e Vila Sônia (zona oeste) anotaram altas de 22% e 12%, respectivamente. Ambos estão a mais de dez quilômetros do marco-zero da capital.

Considerando toda a cidade, os roubos caíram 14,6% em 2025, na comparação com 2024. Os cerca de 98 mil casos registrados resultaram no menor patamar da série histórica, iniciada em 2001. Os furtos aumentaram em 3,6%.

A subtração de um bem alheio é considerada furto nos casos em que o criminoso não usa violência nem ameaça a vítima. Roubos são crimes mais graves devido ao emprego de algum tipo de violência ou ameaça.

Distritos da região central de São Paulo ainda concentraram os maiores índices de furtos da cidade, mas possuem taxas mais baixas de roubos.

Afirmando ter conseguido combater a "grande chaga", em referência à cracolândia, o governador disse não haver risco de que a intensificação do policiamento em alguns bairros resulte em prejuízo à segurança da região central. "A gente não vai descobrir um santo para cobrir outro, por isso estamos aumentando o efetivo."

Combinando grandes operações policiais e um constante patrulhamento em trechos de bairros centrais como Campos Elíseos e Santa Ifigênia, a gestões de Tarcísio e Nunes dissiparam a concentração de milhares usuários de crack que se deslocava entre esses bairros há mais de três décadas. A ação não impediu, porém, que cenas com dezenas de dependentes químicos se formassem em outras áreas da cidade.

Tags:

Tarcísio