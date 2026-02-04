SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (4) a 12ª morte de intoxicação por metanol no estado. O óbito é de um jovem de 26 anos morador de Mauá, na Grande São Paulo.

A Polícia Civil afirmou que o jovem morreu na manhã do dia 29 de janeiro depois de dez dias internado. Antes de ser hospitalizado, a vítima reclamou de dores e náuseas. Foi socorrido para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Barão de Mauá e depois tranferidos para o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, onde morreu.

Além do jovem, os outros 11 óbitos incluem quatro homens de 26, 45, 48 e 54 anos, residentes na cidade de São Paulo; uma mulher de 30 anos e um homem de 62 anos, de São Bernardo do Campo; dois homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27 anos, de Osasco; um homem de 37 anos, de Jundiaí; e um homem de 26 anos, de Sorocaba.

Segundo a secretaria da Saúde, o estado registra 52 casos confirmados de intoxicação e 570 descartados. Quatro óbitos seguem sob investigação: um homem de 39 anos, em Guariba; um de 31 anos, em São José dos Campos; e dois em Cajamar, de 29 e 38 anos.

A 11ª morte foi confirmada em dezembro. Um homem de 62 anos, morador de São Bernardo do Campo, morreu depois de ter ficado internado por quase um mês no Hospital de Urgência do município.

Os casos de intoxicação por metanol começaram a ser registrados em outubro do ano passado. À reportagem a delegada da Polícia Civil de São Paulo Isa Lea Abramavicus afirmou que as bebidas adulteradas com metanol custavam o mesmo preço de garrafas originais.

O comprovante de compra no Torres Bar, na Mooca, zona leste de São Paulo, onde duas pessoas consumiram bebidas e morreram, mostra que cada garrafa de vodca Smirnoff adulterada custou entre R$ 35 e R$ 39. Reportagem da Folha apurou com donos de bares e distribuidoras que o preço de uma garrafa original dessa marca pode variar de R$ 28 a R$ 35.