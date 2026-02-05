SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio voltou a destruir barracos no Dique da Vila Gilda, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, de 7 a 10 moradias foram atingidas e não houve feridos.

As pessoas chamaram o socorro por volta das 17h desta quarta-feira (4) para a região do Caminho da Capela, no bairro Rádio Clube. Foram enviadas dez viaturas para combater o incêndio, que foi extinto e não deixou feridos.

Esta foi a terceira vez em dez dias que o fogo atingiu a maior favela sobre palafitas do Brasil. No início da noite de terça-feira (3) o fogo se espalhou por um grupo de 5 a 7 casas, diz a corporação. O combate envolveu seis viaturas e também não houve registro de feridos.

Já na semana passada, em 27 de janeiro, as chamas atingiram sete moradias por volta das 21h30. O combate envolveu 30 agentes, que controlaram a situação já na madrugada. Moradores veem a situação se repetir há anos.

Em 2025, dois incêndios na mesma comunidade colocaram abaixo mais de cem moradias. Em um deles, uma moradora, Sandra Sarmento da Silva, 64, morreu. Outro incêndio, em setembro de 2023, na comunidade São José, que faz parte do complexo, destruiu cerca de 250 casas de palafitas.

Após o incêndio no fim de janeiro, a família da alagoana Patrícia dos Santos constatou a perda de tudo o que tinham. "De repente, a gente se vê sem nada. É muito difícil", disse à reportagem.

Local abriga o maior complexo de palafitas do país

Às margens do rio dos Bugres no bairro Rádio Clube, a comunidade do Dique da Vila Gilda é o maior complexo de palafitas do Brasil, com 4.000 moradias, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Palafitas são construções de madeiras sobre estacas em áreas alagadiças.

