SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo permanece instável e com sensação de tempo abafado nos próximos dias na região metropolitana de São Paulo. As precipitações continuam ocorrendo preferencialmente no período da tarde.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta quinta-feira (5) deve ter justamente este cenário, com muitas nuvens e poucas aberturas de sol pela manhã, com possibilidade de garoa.

Durante a tarde, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima provoca chuvas em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade, mas curta duração.

O CGE indica que a temperatura na capital deve variar da mínima de 20°C na madrugada à máxima de 26°C à tarde.

No interior do estado, a Climatempo prevê que as instabilidades devem atuar desde cedo no norte, nordeste e oeste, com chuva moderada, além do litoral, onde a chuva ocorre de forma mais fraca.

Ao longo do dia, o instituto destaca que as pancadas devem se intensificar em todo o estado, com chuva moderada a forte, trovoadas e risco de temporais, especialmente no leste paulista.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o risco de temporais mais fortes é na faixa norte do estado, na divisa com Minas Gerais e em todo o Vale do Paraíba.

Por isso, o Inmet emitiu um alerta laranja de perigo para chuvas intensas nessas regiões, além de todo o estado do Rio de Janeiro e de Goiás, quase toda Minas e grande parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Nesses estados, o instituto alerta para chance de chuva entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A situação é de perigo, segundo a Climatempo, entre a serra da Mantiqueira e o sul fluminense e na zona da mata mineira. As temperaturas seguem elevadas, mas em boa parte de São Paulo e no sul e Triângulo Mineiro o dia fica mais agradável.