SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma arara-azul com o bico serrado e outros sinais de maus-tratos foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal nesta quarta-feira (4) no porta-malas de um carro, na rodovia BR-316, nas proximidades de Monsenhor Gil, no Piauí.

A ave silvestre era transportada de forma irregular, ilegal e cruel ?estava amarrada em um arame. Apesar do resgate, ela não resistiu aos ferimentos e morreu após ser entregue ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Os policiais encontraram a arara-azul após receberem uma denúncia sobre o transporte irregular do animal. Ao acompanhar o deslocamento do carro, a polícia flagrou uma ultrapassagem em local proibido e abordou o motorista.

Além da arara, o veículo também transportava passageiros de forma irregular.

Segundo relato dos policiais, a ave estava no compartimento de bagagem sem as condições necessárias para a viagem e sem autorização dos órgãos ambientais.

O motorista foi autuado pelas infrações constatadas durante a fiscalização.