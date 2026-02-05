SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos por suspeita de extorquir turistas no Farol da Barra, em Salvador.

Homens faziam pinturas corporais sem consentimento dos turistas e, quando tinham consentimento, cobravam preços abusivos. As informações são da Polícia Civil, que fez as prisões na terça-feira (3).

Se os turistas não concordavam com o pagamento, eram ameaçados de agressão. As pinturas feitas nos visitantes também são conhecidas como "pinturas de Olodum".

Comportamento dos suspeitos, que têm 27 e 28 anos, era observado pela polícia e a prisão deles foi feita de forma preventiva. Segundo a PCBA, eles foram autuados por extorsão qualificada.

Nomes dos presos não foram divulgados. O UOL não conseguiu contato com as defesas deles até o momento. Segundo a polícia, os dois foram encaminhados à Coordenação de Polícia Interestadual e estão à disposição do poder judiciário.

Esta não é a primeira vez que a polícia da Bahia prende golpistas fazendo pinturas em turistas na cidade. Em 2024, duas mulheres foram presas no Largo do Terreiro de Jesus, no centro histórico de Salvador, após duas turistas paraenses denunciarem que precisaram pagar R$ 200 cada por uma pintura feita sem consentimento.