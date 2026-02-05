SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 28 anos foi preso em flagrante, na última terça-feira (3), pela Polícia Civil do Espírito Santo por violência doméstica contra a ex-companheira, em Vila Velha (ES).

A prisão ocorreu após a vítima, de 23 anos, procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha. Ela relatou que o ex-companheiro, com quem tem um filho de três anos, vinha praticando lesão corporal, ameaça e injúria, além de controlar suas redes sociais e restringir sua comunicação.

Durante o registro, o suspeito compareceu à delegacia procurando saber se a vítima estava no local. A polícia foi informada e o delegado deu ordem de flagrante, mas o homem deixou o local antes da abordagem. Ele foi localizado em um comércio próximo e detido.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 ?Central de Atendimento à Mulher? e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.