Batizar a Avenida Chile como Circuito Bira Presidente é uma forma de reconhecer a importância dos blocos e da cultura popular na construção do Carnaval carioca. A programação reúne tradições, ancestralidade e diferentes expressões culturais que mantêm viva a identidade do Rio, disse o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.
A homenagem a Bira Presidente, foi oficializada por meio de um decreto da prefeitura do Rio, escolhendo a Avenida Chile por ser o percurso tradicionalmente feito pelo Cacique de Ramos.
Ao ocupar a Avenida Chile com uma programação intensa e diversa, a iniciativa reforça a vitalidade da cultura carnavalesca e evidencia o papel da cidade como um dos principais polos de festas populares do mundo, onde tradição e inovação caminham lado a lado.
A concentração será na Avenida Almirante Barroso com a Rua México
Sábado (14)
Federação Blocos Grupo 2
20h Quilombo Baixada
20:50 Resistentes Lapa
21:40 Moc. Manguariba
22:30 Raízes da Tijuca
23:20 Amigos do Tinguá
00:10 Mocidade Mineira
1h Do China
1:50h Diamante
2:40h Indep. Nova América
Domingo (15)
Liberj Blocos de Embalo
16h Engata no Centro
16:30 Pagodão Beco de Pilares
17h Unidos de Benfica
17:30 Pagodão de Madureira
18h Vai Quem Quer Catumbi
18:30 Turma do Gato
19h Bohêmios de Irajá
19:30 Acadêmicos da Botija
21h Cacique de Ramos
Segunda (16)
Liberj Blocos de Embalo
16h Vinil Social
16:30 Gigante dos Mares
17h Ninho Cobras do Arsenal
17:30 Xodó da Piedade
18h Cervejeiros
18:30 Bohêmios São Cristóvão
19h Banda da Folia
19:30 Confraria da Bebidinha
21h Cacique de Ramos
Terça (17)
Liberj Blocos de Embalo
15h Alegria de Quintino
15:20 Imperadores do Samba
15:40 Chorou Cuíca
16h Foliões do Rio
Blocos Afro
16h30 Afoxé Filhas de Gandhi
- Afoxé Filhos da Paz
- Afoxé Raízes Africanas
- Afro Zimbawê
- Afro Tafaraogi
- Afro Lemi Aiyó
- Afro Olodumaré
20h Afro Orunmila
21h Cacique de Ramos
