SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher que atravessava a rua na faixa de pedestres foi atropelada por um homem que empinava uma moto na tarde desta quarta-feira (4) na avenida Yervant Kissajikian, na zona Sul de São Paulo.

Câmera de segurança gravou momento do acidente, que aconteceu pouco antes das 17h. A vítima, que aparenta ser uma idosa, espera para atravessar quando um motociclista reduz a velocidade, mas não vê a aproximação do segundo veículo, que a atinge.

Pedestres que passam pelo local prestam socorro à mulher, que é guiada até a calçada. O atropelamento aconteceu em horário de grande movimento na via, que fica perto de duas escolas de ensino infantil.

Ao UOL, o dono de uma loja na avenida contou que uma viatura do Samu e da Polícia Militar foi até o local prestar socorro à vítima. Não há, porém, informações sobre para onde ela foi levada nem sobre o estado de saúde dela.

Após atropelar a mulher, motociclista reduz a velocidade, olha para trás e foge. As câmeras também gravaram o autor do crime indo embora.

Ele não foi encontrado até o momento. Em nota enviada ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que nenhuma ocorrência foi registrada na Polícia Civil até o momento, mas que o 80º DP analisa imagens da ação para tentar identificar o motociclista.