SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso após invadir a casa da ex-namorada e matá-la a facadas em Santo André, na Grande São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (5). Ele fugiu na sequência, mas foi localizado e preso.

O crime ocorreu na travessa Rosária, na Vila Sacadura Cabral, por volta de 1h.

Câmeras de monitoramento mostram quando o suspeito, de 36 anos, chegou ao local em um Fiat Uno. Ele estacionou o veículo na rua, pulou o muro e entrou no imóvel onde morava Cristiane Moraes da Silva, 43.

Depois de um tempo, é possível ver na imagens que ele pula o muro novamente, dessa vez para sair da residência.

Vizinhos chamaram a Polícia Militar, que encontrou a vítima já sem vida, com marcas de facadas.

Após buscas, o suspeito foi localizado e preso em flagrante. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele foi levado ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde permaneceu à disposição da Justiça. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como feminicídio.

